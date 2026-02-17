RFV Grassia: "Conference unico spiraglio per l'Europa. Non va messa in secondo piano"

Filippo Grassia, giornalista e dirigente sportivo, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della lotta salvezza nella quale la Fiorentina si trova invischiata da inizio anno: "Come succede spesso nell'ultimo spicchio di campionato, anche le squadre in fondo alla classifica riescono a ottenere risultati insperati, basti vedere il Lecce. La Fiorentina però mi è parsa più solida rispetto alla prima parte del campionato e questo grazie agli innesti del mercato invernale. E' migliorato soprattutto il carattere e il temperamento della squadra. Mi auguro si ritrovi Kean perché i suoi gol sono indispensabili per ottenere la salvezza. La corsa si è allargata, perché Genoa e Cremonese non sono poi così lontane".

Anche il Torino è tra le squadre che devono iniziarsi a preoccupare?

"Sì, vista anche l'avversione dei tifosi nei confronti della proprietà non stanno arrivando ottimi risultati. Il Torino, inoltre, nelle ultime stagioni, ha venduto tutti i suoi migliori giocatori".

Per la Fiorentina ora serve dare continuità alla vittoria col Como. Cosa farebbe in Conference?

"Capisco che Vanoli voglia fare del turnover in vista del Pisa, che sarà uno spartiacque per entrambe le squadre, però non pensiamo alla Conference come a un appuntamento di secondo livello. Solo attraverso la Conference si può avere uno spiraglio verso l'Europa perché in campionato non sarà più possibile agganciarla. Mi aspetto quindi un turnover ragionato".

