Fiorentina, senti Sottil: "Con la vittoria a Cagliari abbiamo ributtato giù qualche squadra"

vedi letture

Riccardo Sottil, esterno offensivo del Lecce in prestito al club giallorosso dalla Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita della vittoria per 2-0 contro il Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: “Gandelman si è inserito bene, oggi abbiamo sfruttato una palla inattiva, finalmente è arrivato il gol. Ho messo una bella palla, lui ha una qualità importante sul terzo tempo. Non è fatto ancora niente, abbiamo ributtato qualche squadra giù, ma dobbiamo continuare così”.