C'era una volta Aaron Stewart, bomber della Fiorentina: ecco il romanzo di Giovanni Agnoloni

Giovanni Agnoloni è uno scrittore fiorentino che ha deciso di unire le sue due passioni, Fiorentina e letteratura appunto. Nel farlo, ha dato vita a 'La Prossima Notte', un libro che parte dalla storia della Fiorentina per diventare poi fanfiction vera e propria, ma sempre a tinte viola. C'è un calciatore della Fiorentina di nome Aaron Stewart, cannoniere della Viola a inizio 2010, c'è tanto calcio ma anche thriller, un mistero che torna a galla, un viaggio da compiere. Proprio Giovanni Agnoloni, ospite di Radio FirenzeViola, ci parla così della sua opera:

"Sono un tifoso viscerale da sempre e penso a questo romanzo da tanti anni. L'idea viene da un articolo letto venti anni fa, era un pezzo di Giampiero Masieri, a cui dedico il libro. C'era questo racconti di una rocambolesca trasferta della Fiorentina, da Firenze a Palermo, datata 1946, un viaggio durato tre giorni. Una trasferta che ebbe come protagonista anche Egisto Pandolfini, centrocampista allora della Fiorentina che qualche anno fa mi invitò a casa sua, anche lui dedico questo racconto. Questa storia è ambientata sedici anni fa, in un'ipotetica Fiorentina che non è quella di Prandelli ovviamente. Arriva dal Siena questo attaccante trentenne italo-americano, un centravanti di provincia che ha la grande opportunità a Firenze. Lui parte benissimo in viola, segna tredici reti, poi ha un momento di crisi e dopo un Fiorentina-Sampdoria 0-0, nel cuore della notte successiva, riceve una telefonata che lo sconvolge, perché suo padre, Charles Stewart, massaggiatore della Fiorentina di fine anni Quaranta che tutti credevano morto suicida, lo contatta e gli rivela una sconcertante verità. E così inizia un viaggio che ripercorre quella lontana trasferta del 1946". Questo e molto altro lo potete trovare su La Prossima Notte, edito Transeuropa, disponibile in libreria e sui rivenditori digitali.