Euro 2032, in visita al Franchi delegazioni Uefa e Figc: entro luglio la candidatura

Si è tenuta nel pomeriggio di oggi la visita delle delegazioni di UEFA e FIGC allo stadio Franchi per verificare lo stato di avanzamento dei lavori per la candidatura dell’impianto a Euro 2032.

All’incontro hanno partecipato la sindaca di Firenze Sara Funaro, l’assessora allo sport Letizia Perini, la direttrice generale di Palazzo Vecchio Lucia Bartoli, il direttore dei Servizi tecnici del Comune Alessandro Dreoni, i rappresentanti di ACF Fiorentina e i progettisti di Arup, la delegazione UEFA composta da Martin Kallen - CEO at UEFA Events SA, Michele Uva - UEFA Executive Director - Official delegate for EURO 2032 e Andreas Mex Schaer – UEFA Director National Team Football Operations; mentre la delegazione FIGC era composta da Antonio Talarico - Head of International Events; Giovanni Spitaleri – Head of Innovation e Matteo Galdelli - International Events.

L’incontro ha fatto seguito a quello dello scorso novembre a Nyon in vista delle prossime scadenze e ha previsto anche un sopralluogo all’interno dello stadio Franchi, nel cantiere e nelle aree limitrofe.

Le interlocuzioni ed il dialogo continueranno fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro la fine di luglio 2026.