Kean ha le idee chiare sul futuro, per la Gazzetta: "Moise vorrebbe rimanere a Firenze"

vedi letture

Moise Kean, che a Firenze e alla Fiorentina è rinato dopo un’ultima annata tribolata alla Juventus, archiviata con zero reti, a Firenze, secondo la Gazzetta dello Sport, ci vorrebbe restare. Senza salvezza però il centravanti della nazionale italiana diventerebbe il primo della nutrita lista degli adii, anche per il sontuoso stipendio da 4,5milioni di euro annui (bonus esclusi) che si è garantito con il rinnovo estivo fino al 2029.

Kean è uscito recentemente dal tunnel a suon di gol e si sta trascinando dietro anche la Fiorentina: la strada per lui è quella giusta ma è ancora lunga e passa anche dall’Europa.