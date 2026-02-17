Giuseppe Pastore sulla lotta salvezza: "Il Torino verrà tirato giù. La Fiorentina ha capito cosa rischia"

Nel corso della trasmissione del lunedì sera Fontana di Trevi, live in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Giuseppe Pastore ha fatto il punto sulla lotta salvezza inserendo anche il Torino, sconfitto domenica col Bologna, tra le squadre a rischio: "Occhio al Torino, una squadra completamente abbandonata dal suo pubblico. I granata hanno una malattia lunga e dolorosa, un allenatore come Baroni che non riesce a dare impulsi ai suoi. Ora c'è Genoa-Torino, in caso di sconfitta a Marassi e di vittoria della Fiorentina col Pisa il Toro è a solo +3 punti dal terzultimo posto. E Fiorentina-Pisa può alzare la quota del terzultimo posto.

Ripeto, attenzione al Torino, perché non ha più il fattore campo. La Fiorentina gioca molto meglio le partite in cui è sfavorita, magari fuori casa. Ora c'è la Conference, vediamo che scelte farà Vanoli, ma i Viola hanno un'ossatura: Fagioli, Solomon, Kean, De Gea che si è ripreso e questa ossatura credo che abbia compreso la situazione, ha accettato di sporcarsi le mani fino a maggio. Lo step ulteriore è vincere in casa gli scontri diretti".