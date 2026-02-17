Radio FirenzeViola, segui con noi la conferenza di Rugani durante "Palla al Centro"
Proseguono le trasmissioni di Radio FirenzeViola, la web-radio (fruibile anche in formato visual sul canale 92 digitale terrestre) gestita interamente dalla redazione di Firenzeviola.it che non vi lascia mai soli! Ora, dalle 14 alle 16 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro” con la coppia Tommaso Loreto - Pietro Lazzerini durante la quale vi proporremo in diretta la conferenza stampa di presentazione del nuovo difensore della Fiorentina e ultimo colpo del mercato invernale viola, Daniele Rugani, prevista per le 14.30.
Sarà possibile seguire la conferenza anche attraverso la diretta testuale su Firenzeviola.it, a cura dei nostri inviati al Viola Park.
Successivamente dalle 16 alle 17 sarà la volta di Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi con "I tempi supplementari". Alle 17:00 poi spazio a “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00 con il tandem Giacomo Galassi-Costantino Nicoletti. Successivamente, dalle 19:00 alle 20:45, toccherà a "Calciopiù on air". Chiuderà poi il palinsesto "Extra viola", in onda anche su RTV38.
