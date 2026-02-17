RFV Bongiorni: "Con l'arrivo di Rugani la Fiorentina può tornare a tre in difesa"

vedi letture

Il talent scout, Antonio Bongiorni, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso de' "I tempi supplementari" parlando della difesa della Fiorentina, di Rugani e del tema simulazioni: "Io penso che ha questo punto, con l'arrivo di Rugani la Fiorentina può tornare a giocare a tre in difesa. Io in campionato vedo centrali di difesa Pongracic e Rugani, con l'alternativa di Ranieri e Comuzzo in panchina. Comuzzo è un ragazzo giovane con ottime prospettive, che però vengono fuori con il tempo. Lo dissi quache tempo fa con Ghilardi. Infatti con il tempo ha trovato sicurezza e anche Comuzzo ha bisogno di questa sicurezza per migliorare e divenire centrale".

C'è del rammarrico per aver perso Ghilardi?

"Ghilardi per la Fiorentina è un rimpianto, perché alcuni giocatori vanno aspettati. All'Atalanta aspettano quei giocatori in cui vedono delle potenzialità, come accaduto con Palestra".

Cosa si aspetta da Rugani?

"Metterà anche qualcosa in più in campo perché riesce ad avvicinarsi alla famiglia. Quando raggiungerà la piena forma fisica, potrà essere importante. Ha 31 anni e può anche terminare la sua carriera a Firenze. La Fiorentina deve continuare a vincere, perché ha dimostrato che vincere ovunque".

Cosa pensa del tema simulazioni?

"È una situazione che ha toccato tutti. Io conosco Bastoni, che è sempre stato educato e durante la partita per la foga del momento ha esultato. È quello che ha dato fastidio".

Ascolta l'intervista completa su Radio FirenzeViola