RFV Fattori elogia Vanoli: "Bravo a Como, merita 8. Ma occhio: col Pisa sarà diverso"

Sauro Fattori, ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto oggi nel corso di Garrisca al vento, dando il suo punto di vista sulla prestazione della Fiorentina sabato a Como: "Vanoli per me si merita un voto alto dopo la gara di Como, un 8 pieno. Ha imparato la lezione dopo il gol del pareggio subito dal Torino preso al 93', specie per i cambi fatti. Mi dispiace che sia stato espulso: penso che meritasse di essere allontanato anche Fabregas, che si è messo a litigare con Kean".

Che Fiorentina ha visto a Como?

"Ho visto una squadra ordinata, che è riuscita ad esprimere al meglio i suoi valori. La Fiorentina ha mostrato rispetto del Como ed è venuta fuori bene. Ma occhio: la sfida con il Pisa di settimana prossima sarà totalmente diversa. Resto convinto che i nostri problemi non siano passati: dovremo soffrire fino alla fine".