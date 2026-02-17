FirenzeViola Rugani prenota un posto per il Pisa. Ora tre titolari (più uno) per due slot: il borsino della difesa a -6 dalla sfida salvezza

vedi letture

"Dovrei essere pronto per dare una mano col Pisa, sto meglio ogni giorno anche grazie allo staff". Con una frase in apertura di conferenza stampa Daniele Rugani fuga i dubbi sulla sua forma fisica. Il numero tre viola, presentato oggi al Viola Park, sarà il vero volto nuovo per questa volata salvezza. Una bagarre che comincerà proprio dalla sfida in programma lunedì, al Franchi, contro il Pisa. Una gara che vale tantissimo, anche perché con una vittoria la Fiorentina spedirebbe de facto i cugini in B (non per matematica ma il gap per i nerazzurri sarebbe quasi incolmabile). Per il derby dell'Arno Paolo Vanoli potrà contare anche sul difensore tanto cercato a gennaio.

Uno che arrivava a Firenze per guidare una linea a dir poco tribolante. Uno che non è stato inserito nella lista Uefa, in modo che possa essere preservato per il campionato. Per questo viene da domandarsi se l'ex Juventus debutterà dal primo minuto già lunedì. Le incognite sul problema al polpaccio sembrano dissiparsi di ora in ora e quindi adesso si aprirà un ballottaggio. In due per quattro posti: l'ultima coppia provata da Vanoli, Luca Ranieri e Marin Pongracic, ha risposto bene alle sollecitazioni dell'attacco del Como (non in giornata, ma sempre pericoloso), poi c'è Rugani appunto, un po' più indietro Pietro Comuzzo, che dovrebbe essere protagonista giovedì sera in Conference.

La domanda che si pone l'ambiente, e anche Vanoli è: chi farà posto a Rugani? Difficile prescindere da uno come Pongracic, difensore che ha sempre la topica dietro l'angolo ma che garantisce fisicità, una prima impostazione pulita e soprattutto strappi palla al piede che permettono una preziosa variazione sul tema al tecnico di Varese. Vien da pensare quindi che la coppia ideale possa essere quella formata dal croato e dal nuovo numero tre, ma uno come Ranieri ha dimostrato di avere statura e soprattutto vibrazioni giuste per un incrocio ad alta tensione come quello col Pisa. Il ballottaggio sarà quindi fra questi due, Ranieri o Rugani, col secondo avvantaggiato anche dal fatto di non prendere parte alla complessa trasferta a Bialystok. Cinque giorni per decidere per Vanoli, che guarda soprattutto oltre l'orizzonte, dopo la Polonia, al derby che può decidere molto.