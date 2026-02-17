FirenzeViola Verso Fiorentina-Jagiellonia, Gudmundsson ancora a parte ma punta il Pisa

vedi letture

La Fiorentina è tornata ad allenarsi e, in conferenza stampa, Daniele Rugani ha dato la sua tabella di marcia. Escluso dalla lista Uefa e dunque out per la gara con il Jagiellonia, prosegue con due allenamenti giornalieri per prepararsi alla gara con il Pisa. Ed oggi rientra finalmente in gruppo anche se la squadra è concentrata sulla sfida di Conference. E in Polonia, pur inserito in lista, non dovrebbe andare neanche Albert Gudmundsson che sta proseguendo invece il suo programma di recupero e dunque continua ad allenarsi a parte. Anche lui verrà valutato giorno per giorno e punta il Pisa.