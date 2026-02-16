Pistocchi duro su Parisi: "Una scena disgustosa: servirebbe la prova tv!"

Il noto giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato attraverso i propri social della simulazione di Fabiano Parisi durante la recente sfida della Fiorentina a Como. Una evidente sceneggiata che ha fatto molto discutere: “Serve la prova TV, eccome se serve. Altrimenti quelli che fanno i furbi, e magari gli va anche bene, verranno sempre premiati.

Esempio, Como-Fiorentina, Parisi, dopo un contatto con Addai, non cruento, non violento, sul torace sinistro, si butta a terra contorcendosi e coprendosi il viso con le mani. Una scena a dir poco disgustosa, ma per fortuna del povero Addai, che si guardava intorno allibito, l’arbitro Marchetti non ha abboccato. Ma siccome il Como non fa abbonati alla pay tv, e non fa ascolti in tv, tutto è passato in cavalleria”.