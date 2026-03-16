Sabatini (Lista Schmidt): "Tanti dubbi dopo il sopralluogo al Franchi: ecco quali"

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Massimo Sabatini, consigliere del Comune di Firenze della lista Schmidt, è intervenuto nel corso di "C'è Polemica" su Radio FirenzeViola dopo aver partecipato negli scorsi giorni a un sopralluogo all'interno del Franchi per seguire i lavori di restyling: "Ho osservato immediatamente quante persone erano presenti nel cantiere e ho fatto fatica ad arrivare a 10. Ho chiesto e la risposta mi ha preoccupato, perché mi hanno detto che ce ne sono tra 50 e 70, ma c'è una bella differenza tra il primo e il secondo numero. Che siano 50 o che siano 70, non li ho visti e non penso comunque che sia il numero per correre come si dovrebbe. Il cantiere va ancora a rilento. Anche perché, in virtù degli impegni della Fiorentina, sono sempre 4 i giorni utilizzabili nel corso della settimana.

Secondo me non sarà pronto per il 2029 come ha detto dalla sindaca. Vorrei che questi tipi di annunci fossero basati sui dati di fatto. Un altro elemento che mi è saltato all'occhio, sono i ponteggi sopra la torre di Maratona: quei lavori dovevano finire a novembre e a gennaio mi fu detto che c'era da sistemare ancora la questione del pennone per la bandiera e che per questo motivo dovevano restare i ponteggi. Ora però siamo a marzo e la situazione è identica, cioè non è stato fatto niente in merito perché non hanno una soluzione al problema. E io mi stupisco alla risposta per un piccolo intervento come dovrebbe essere.

C'è poi un terzo argomento, ovvero la differente inclinazione tra il nuovo parterre di Maratona e i vecchi spalti. Mi hanno detto che verrà rifatta una riprofilatura in legno degli spalti di quel settore. Tutto lo stadio verrà pareggiato con una sagomatura in legno che andrà sopra ai vecchi spalti, ma questo non rientra nel primo lotto. Se è aggiuntiva, immagino che non finirà nel 2027 come detto (per quanto riguarda il primo lotto). Io vorrei che lo stadio fosse pronto il prima possibile e nel rispetto delle promesse fatte. Se sento promesse irrealizzabile è ovvio che faccio la mia funzione di controllo dei lavori in corso. Poi c'è la copertura: se io leggo i progetti, la curva dovrebbe essere coperta entro il 30 settembre del 2026, ovvero tra sei mesi, niente ci fa pensare che sarà terminata la copertura entro quella data. Mi pare impossibile che ciò possa accadere. Mi è stato detto che sono in linea, ma ho risposto che da cittadino e osservatore, mi sembra che non sia affatto così".

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