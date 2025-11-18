RFV Rubinho: "E' triste vedere la Fiorentina ultima. Vanoli saprà gestire bene lo spogliatoio"

L'ex portiere Rubinho, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante"Palla al Centro" per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "E' una cosa triste vedere la Fiorentina ultima in classifica per tutto quello che era e per i giocatori e l'allentore che ci sono. Credo che nessuno abbia mai pensato che la Fiorentina sarebbe stata ultima in classifica".

Come mai Pioli non è riuscito a trovare un feeling giusto?

" Pioli è una gran persona, un ottimo allenatore ed essere umano. Possiamo solo immaginare cosa sia succeso, lui non ha capito i giocatori oppure loro non hanno capito le sue idee. E' veramente strano però secondo me non hanno funzionato entrambe le parti, sia i giocatori che l'allenatore".

Cosa ne pensa di De Gea?

"Sicuramente il portiere è l'ultima barriera, è l'ultima alternativa per non prendere gol. E' chiaro che se non hai l'aiuto dei difensori e centrocampisti è impossibile fare 5-6 miracoli ogni partita, non gioca da solo. Il reparto difensivo non va molto bene ora e quindi prende molti più gol rispetto all'anno scorso e magari ha anche qualche acciacco fisico e non riesce a essere preciso ed esplosivo."

Che cosa è succeso dopo la partita 4-2 contro la Juve?

"Conte dopo le partite parlava veramete poco, parlava il girono dopo. A quell'epoca la Fiorentina giocava bene e li abbiamo sottovalutati. Come esperienza contro la Fiorentina in generale è una delle piazze più toste, senti l'atmosfera della città contro di te, senti il peso della città, è una cosa molto bella. Andare a Firenze a giocare non è facile".

La Fiorentina deve lavorare tanto sul calcio mercato di gennaio?

"Vanoli è esperto ed è consapevole di cosa ha, saprà gestire bene lo spogliatoio e tirare fuori le qualità dei giocatori. La Fiorentina ha una rosa pazzesca e i giocatori che ci sono possono fare un girone di ritorno molto buono".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa