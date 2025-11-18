RFV Carnasciali: "La Fiorentina ha le qualità per venirne fuori da questa situazione"

L'ex terzino viola, Daniele Carnasciali, è intervenuto a RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al Centro", per parlare della situazione della Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni: "Da ora in poi bisogna fare i fatti e i giocatori dovranno dare il massimo ma non è semplice.Se sei consapevole di aver dato il massimo puoi anche retrocedere ma questa squadra ha delle qualità per venirne fuori. Sta all'allenatore e alla società metterglielo in testa. Reputo Pioli un ottimo allenatore però qualcosa deve essere successo e non ha avuto la protezione dalla società che invece ora lo vedo in Vanoli. Sta a lui a far venire fuori da questa situazione i giocatori".

Come ha fatto Cecchi Gori a trattenere quella squadra in serie B e oggi sarebbe possibile?

"Ho perso anche i mondiali per la retrocessione in Serie b E ho deciso di restare a Firenze perché la società era solida ed è stato solo un errore di percorso. Adesso non vedo questa similitudine. Sono dell'idea che ora di giocatori ne rimarrebbero in pochi, non c'è l'attaccamento che c'era prima".

Ci sono dei leader nella Fiorentina?

"In campo non vedo dei leader, forse Lautaro nell'Inter si ma in altre società ne vedo pochi. A Firenze non lo vedo ed è un male, manca quello che rappresenta la squadra. Sono convinto che Pioli non è riuscito a inquadrare quei 3 giocatori leader che aiutassero anche gli altri. Spero che il primo leader sia Vanoli e poi i giocatori".

Cosa ne pensa di Ranieri, gli darà fiducia Vanoli?

"Io penso che inizialmente dia continuità, non penso che cambi tutto e subito. Io capisco quello che dice Rocchi su Ranieri, non è bello sbraitare e reclamare sempre"

