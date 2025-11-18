Radio FirenzeViola, ecco i Tempi Supplementari: seguici anche su YouTube
Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Ora, dalle 16:00 ecco "I tempi supplementari" con Alessandro Di Nardo e Niccolò Santi, trasmissione che è in onda anche su YouTube (vai sul nostro canale, FirenzeViola.it). Dalle 17:00 alle 19:00 Giacomo Galassi e Costantino Nicolettivi terranno compagnia con il loro “Garrisca al Vento”, e in seguito ci sarà dalle 19:00 alle 20:45 "Calciopù on Air". Il palinsesto di giornata vedrà infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", il format in collaborazione con RTV38.
RFVGuerini: "Commisso non può gestire la Fiorentina dall'America. Coppia Goretti-Ferrari un rischio"
Vanoli operaio nell’Hotel Viola a 5 stelle: cerca uomini veri, non turisti del calcio. Dubbi sui dirigenti? Ora sono in prima linea e devono cambiare passo. Sabato arriva la Juve con un modulo diversodi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniC’è “lei”... deve vincerla Firenze. La squadra ora va sostenuta perché da sola non ce la fa. Salvezza, tutto il resto non conta.
Alberto PolverosiVanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Park
