Giovanni Dolci: "Vanoli darà una scossa: toccherà i tasti giusti in vista di Fiorentina-Juve"

Il direttore sportivo Giovanni Dolci è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?" per dire la sua sulla Fiorentina. Queste le sue parole: "Il tifoso ha bisogno del contatto con la squadra, anche a volte contestandolo. Firenze è una piazza calda, nel bene o nel male si fa presto ad accenderla".

Fiorentina-Juventus? "E' una partita particolare. Per i tifosi viola è La partita. Vanoli l'ho seguito quando era a Venezia. La Fiorentina ha preso un allenatore preparatissimo, darà sicuramente una scossa. Il suo passato in granata non è irrilevante, noi poi non siamo più un campionato di arrivo, ma di passaggio. Vanoli è preparato e ha questo pathos che può toccare i tasti giusti".

Per l'intervista completa ascolta podcast!