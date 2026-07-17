RFV Ritorni sul rinnovo di Croci: "Non mi sorprende, guardate che ha fatto agli Europei"

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Nel corso di Viola AmoreMio, trasmissione in onda su Radio FirenzeViola, parola ad Andrea Ritorni, scopritore e capo scout della Vigoglobalsport, agenzia che gestisce Federico Croci. Ritorni ha detto la sua proprio su Croci, 2010 aggregato in questi primi allenamenti con la prima squadra della Fiorentina e fresco di primo contratto tra i professionisti: "Il rinnovo era nell'aria già da tanto e Federico se lo merita. Viene da una famiglia umile, ha già vinto gli Europei di categoria e ora è in prima squadra, mi dicono stia facendo benissimo. La Fiorentina ha sempre creduto in lui. Abbiamo scelto di continuare questo percorso in viola e lui è molto contento di fare.

Conosco bene il lavoro di Federico e i colpi che ha ma non sono sorpreso dal suo 2026, dalla vittoria del Viareggio, dell'Europeo e dall'esordio in Primavera. Guardate con che personalità ha battuto il rigore all'Europeo, quella giocata mostra tutto quello che è Federico.

Se può esordire in amichevole con Grosso? Per lui Croci non è un giocatore indifferente diciamo. Poi vediamo, ci sono giocatori con esperienza. Penso che Grosso sia l'allenatore giusto per farlo crescere. E il giocatore sa che deve rimanere coi piedi per terra in questo periodo.

Sul suo percorso di crescita dico che visto il suo talento l'anno scorso è stato sballottato in diverse squadre ma è logico, ha fatto Under17, Under18 e Primavera. Nella prossima stagione sarà stabilmente un calciatore della Primavera, poi vedremo se Grosso vorrà utilizzarlo, perché i giocatori alla fine delle volte possono esploderti tra le mani. Dopo gli Europei era molto affaticato".