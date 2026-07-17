RFV L'harakiri di Tuchel, l'Argentina che fa l'Argentina e un finale da cinema: ascolta Mundialito!

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I Mondiali scandiscono il tempo delle nostre vite e adesso anche del palinsesto di Radio FirenzeViola: sulle nostre frequenze ecco Mundialito, un format giornaliero che troverete all'interno del palinsesto della nostra radio. A curarlo Alessandro Di Nardo, che ogni giorno ci racconta storie, personaggi e contraddizioni del primo Mondiale a tre paesi, Stati Uniti, Messico e Canada.

Nell'ultima puntata torniamo sull'epica semifinale tra Argentina e Inghilterra e su cosa significhi la finale tra Messi e Lamine Yamal.

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