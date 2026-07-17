Calamai: "Rilancio Commisso non scontato: sono caduti gli ultimi dubbi"

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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato degli investimenti portati avanti dalla Fiorentina: "Dopo aver fatto tonnellate di meritati elogi a Paratici credo che sia opportuno rimettere in copertina anche la famiglia Commisso. Non era scontato che dopo la scomparsa di Rocco anche il figlio riuscisse a continuare a portare avanti il desiderio del padre: restituire al pallone qualcosa attraverso la Fiorentina.

Lo sta facendo, perché la disponibilità economica data al direttore sportivo è da Proprietà che ha a cuore i colori viola. Aspettando di rivedere Jospeph e Catherine, qualche piccolo dubbio che c’era prima direi che è stato proprio spazzato via".