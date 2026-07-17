Calamai: "Rilancio Commisso non scontato: sono caduti gli ultimi dubbi"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato degli investimenti portati avanti dalla Fiorentina: "Dopo aver fatto tonnellate di meritati elogi a Paratici credo che sia opportuno rimettere in copertina anche la famiglia Commisso. Non era scontato che dopo la scomparsa di Rocco anche il figlio riuscisse a continuare a portare avanti il desiderio del padre: restituire al pallone qualcosa attraverso la Fiorentina.
Lo sta facendo, perché la disponibilità economica data al direttore sportivo è da Proprietà che ha a cuore i colori viola. Aspettando di rivedere Jospeph e Catherine, qualche piccolo dubbio che c’era prima direi che è stato proprio spazzato via".
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Giornalista e voce storica di Radio FirenzeViola, oltre che firma di FirenzeViola.it. Cresciuto professionalmente insieme al progetto viola, segue l’attualità della Fiorentina tra radio e web, collaborando inoltre con Lady Radio e Corriere dello Sport-Stadio.
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Luca CalamaiKean, ciao clausola ma la conferma è da conquistare. Oulai, Fagioli e Atta un centrocampo da Champions. Che bravo Paratici con gli ingaggi. Bakayoko prima del Real. Ruggeri un colpo nell’ombra
Lorenzo Di BenedettoParatici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
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