RFV Firicano: "Mercato entusiasmante ma la Fiorentina deve tenere i piedi per terra"

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Così Aldo Firicano, ex calciatore di Udinese e Fiorentina, ospite negli studi di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" ha parlato così della Fiorentina del prossimo anno: "Sono contento che si stia ricreando entusiasmo a Firenze. Ma c'è da stare calmi, coi piedi per terra. Questo periodo è fatto per illudersi, vale per la Fiorentina ma per tutte le tifoserie. Vista la recente esperienza e i presupposti che c'erano un anno fa, direi di rimanere tranquilli perché poi ci sarà la prova del campo.

I tempi del mercato sono cambiati rispetto a quando giocavo io, chiaro che sarebbe consigliabile avere la squadra pronta già adesso, ma i colpi più grossi spesso si fanno a fine agosto, quando il campionato è già iniziato. La Fiorentina si è mossa un po' prima anche visto quanto fatto la scorsa stagione, credo però che la rosa completa ci sarà a settembre, adeguiamoci. Ora ci sono i primi test che daranno indicazioni importanti, si capirà se ci sarà bisogno di ulteriori interventi, in entrata e in uscita. In difesa sono arrivati due rinforzi non da poco, penso che cambieranno anche gli esterni. Ci sarà una sorta di rivoluzione dietro, nonostante ci siano dei buoni difensori come Pongracic, Ranieri e Comuzzo, perché serve una nuova difesa viste le difficoltà dell'ultimo periodo".

