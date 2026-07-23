Kean è tutt'altro che solido: piace al Como, la Viola chiede 40 milioni

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Il Corriere dello Sport - Stadio, questa mattina, si sofferma su Moise Kean e scrive che la sua posizione è tutt’altro che solida. Il centravanti della Fiorentina ha riscosso l'apprezzamento del Como, che negli ultimi giorni ha contattato il procuratore Alessandro Lucci per informarsi sulla sua situazione. L'antifona è chiara: per una cifra congrua - e quindi vicina ai 40 milioni di euro - si può trattare.

Piccoli in uscita

A latere c'è anche la questione Roberto Piccoli, giocatore difficilmente collocabile ma per il quale non è pensabile una minusvalenza visto quanto era costato soltanto un’estate fa (25 milioni più bonus).