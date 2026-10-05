RFV Ritardi e aumenti al Franchi, Sabatini (lista Schimdt): "A tifosi e cittadini non viene mai raccontata la verità"

Massimo Sabatini, consigliere della lista Schmidt, è intervenuto nella mattinata di Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "C'è polemica". Al centro del dibattito c'è il restyling del Franchi e la notizia della nuova variante dei lavori che farà lievitare il costo del cantiere a oltre 100 milioni: "Solo giovedì si parlava di nuova Curva e tetto, tre giorni dopo è venuta fuori una nuova variante, un ennesimo rinvio e un innalzamento dei costi. Non viene mai raccontata la verità ai cittadini e ai tifosi. Doveva essere l'estate dell'accelerazione e invece non c'è stata, alla fine della fiera di legge di un altro slittamento dei lavori. È qualcosa di clamoroso, farebbero meglio a fare meno comunicati e conferenze stampa, osservando il cantiere e basta".

Prosegue Sabatini: "C'è un ennesimo ritardo certificato e battezzato, di fronte a una compagine politica e dirigenziale che ha sempre detto cose che non state rispettate. Il cronoprogramma è sempre stato spostato in avanti, così è facile presentarlo. Non tornano neanche le questioni connesse alla parte economica: se la fine dei lavori va a influenzare i lavori successivi è un problema. Siamo sicuri che ad oggi garantiscano la fine dei lavori per la stagione 2029/30?. Nei comunicati ci sono sempre errori smascherati col tempo, oggi parliamo dell'ennesimo ritardo ufficializzato".