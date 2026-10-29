RFV Stovini: "Vanoli ancora non ha trovato una quadra, è grave. I viola non hanno un' identità"

Lorenzo Stovini, ex difensore, tra le altre, anche del Lecce e tifoso viola, ha parlato nel corso di "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola commentando l'avvicinamento a Fiorentina-Atalanta di questa sera: "Il cambio di allenatore ha scombussolato tanto e ancora una quadra non è stata trovata, cosa molto grave perché siamo a novembre. Vedo troppe chiacchiere e polemiche, e questo non va bene. Andrebbero messi alcuni paletti e andrebbero capite meglio le cose".

Come giudica l'ultima sfida in casa dell'Inter? "Contro l'Inter, al di là che siamo stati presi a pallonate, il gol del pareggio preso in quel modo non esiste. Questo è quello che l'allenatore deve analizzare. Una partita così va portata a casa. Non vedo ancora un'identità della squadra".

Sulle probabili scelte conservative di stasera: "D'accordissimo con te. Devi provare a fare e vincere la partita contro un Atalanta che non sta benissimo. Vanoli per me non ha neanche in mente una squadra titolare. Ci sono i titolari e le riserve. Bisogna dare identià e provare a fare la partita. La classifica parla chiaro e questa squadra non è da quelle zone. Ora serve avere identità precisa sia a livello di formazione che di gioco, ripeto vedo troppe chiacchiere all'interno della squadra e della società. Si deve pedalare e tirarsi fuori dai bassi fondi della classifica".

Cosa ne pensa a posteriori del mercato viola? "Paratici ha costruito la squadra con Grosso. Il mercato è stato importante e sopravvalutato. Non è andato bene l'inizio e ora ti ritrovi a partire da zero. L'errore sta a monte. I giocatori sono quelli e vanno utilizzati per farli rendere al meglio".