RFV Calamai: "Viola, serve coraggio: Vanoli prenda esempio da De Rossi e Palladino"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato della sfida di questa sera tra Fiorentina e Atalanta: "Qualcosa il mercoledì di campionato deve insegnare alla Fiorentina. Deve insegnare che serve coraggio per andare a fare grandi imprese, grandi risultati. Serve coraggio per sfidare squadre più forti, titolate e favorite al momento di scendere in campo. Io credo che Vanoli debba prendere esempio da De Rossi, ma anche da quel Palladino, che si dimise da Firenze generando un sollievo generale ma che aveva lasciato una stagione importante con dei risultati importanti.

Quindi caro Vanoli, al di là dei nomi, oggi serve l'atteggiamento. Un atteggiamento per andare a sfidare un'Atalanta che è sicuramente più forte ma che ha mille problemi, mettendoci cuore, grinta, coraggio e idee. Genoa e Bologna hanno indicato la strada battendo Juventus e Milan, sta a noi cercare di imitarla".