Calamai: ""Fortini e Fazzini via? Incomprensibile: La Fiorentina li deve valorizzare"

vedi letture

Nel suo consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola col suo Caffè Nero Bollente, Luca Calamai ha parlato così del momento in casa Fiorentina: "Le vie del mercato sono infinite. Alcune sono doverose, altre misteriose. Trovo corretto anche l'acquisto di Brescianini, un giocatore che dovrà rilanciarsi in maglia viola ma che andrà a occupare una posizione del campo in cui la Fiorentina era in difficoltà. Trovo misterioso, per non dire incomprensibile, il fatto che due giocatori come Niccolò Fortini e Jacopo Fazzini possano partire. Incomprensibile e sbagliato.

Nel caso di Fortini parliamo di un 2006 che non a caso è nel mirino della Roma e di Gian Piero Gasperini. Perché darlo via? Piuttosto rinnoviamogli un contratto ancora fermo a 100mila euro all'anno, una cifra sbagliata. Anche Fazzini secondo me è un talento micidiale, penso superiore a quello di Tommaso Baldanzi, altro nome fatto in entrata. Quando è entrato in campo a inizio stagione sembrava avere una marcia in più. Questa F2 colorata di viola non la venderei".