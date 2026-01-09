RFV Paolo Paganini: "Baldanzi sì, vi dico perché. Brescianini ha qualità"

Così su Marco Brescianini il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "Beh sicuramente è un rinforzo di qualità, è un rinforzo anche che in questo momento per gli obiettivi che ha la Fiorentina, lottare, fare punti, avere una continuità di risultati, è sicuramente un rinforzo che ci sta. Pensato, mirato. Poi può esserci anche l'arrivo di Baldanzi, altrettanto funzionale".

Su Baldanzi la reazione dei tifosi viola non è così entusiasta.

"E' un giocatore che secondo me ha i colpi anche durante la partita per poter incidere. E' vero che hai anche Gudmundsson che sta tornando un po' il Gud che la Fiorentina aveva visto con il Genoa, però è chiaro che Baldanzi che quando entrato in campo con la Roma cambia le partite. Quindi ti potrebbe dare una mano nel momento in cui le altre squadre, gli avversari sono più stanchi. Per spezzare la partita".

Ci può essere una bocciatura del mercato estivo?

"È vero, però è proprio inspiegabile quello che è successo alla Fiorentina finora, questo black out. Perché comunque sia è vero che c'è stato il problema legato all'addio di Palladino, però era arrivato Pioli, non l'ultimo che passava per strada. Poi è ovvio che è una bocciatura per quanto riguarda quello che è successo, perché comunque quei giocatori che hai preso nel mercato estivo non ti hanno aiutato a migliorare di livello. Ma anche e soprattutto di personalità".

