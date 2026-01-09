RFV Sentite Carobbi: "Piccoli non è nemmeno l'ombra di Kean. Peccato"

Stefano Carobbi, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a "Viola amore mio" a Radio FirenzeViola sui nuovi acquisti Solomon e Brescianini: "Quest'ultimo l'avevo caldeggiato, così come aspetto a braccia aperte Baldanzi".

Qualcuno è pessimista su Baldanzi.

"Mi aspetto un grande colpo a centrocampo, un uomo di peso ed esperienza. Anche mercoledì non abbiamo saputo gestire una palla sulla linea di fondo con Mandragora. Ci è girato male il gioco e abbiamo preso gol. Ci fosse stato Gudmundsson avrebbe gestito quell'episodio in maniera diversa".

Come vede Kean?

"Me l'aspetto dal primo minuto domenica. Avrà ripreso un po' di condizione e spero sia della partita, come spero che Solomon inizi a carburare sempre di più. Piccoli, purtroppo, non sta facendo il vice Kean. Non ne è neanche l'ombra. Abbiamo bisogno di lui a tutti i costi".

