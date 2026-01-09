Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola: adesso c'è "Chi Si Compra?"

vedi letture

Prosegue il palinsesto di Radio FirenzeViola, visual web-radio interamente curata dalla redazione di FirenzeViola.it. Adesso, dalle 10, spazio a due ore di "Chi si Compra" con Fabio Ferri e Niccolò Santi. Dalle 12:00 alle 14:00 sarà la volta di “Viola amore mio” con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato.

Dalle 14:00 alle 16:00 in onda, anche sulle frequenze di LadyRadio, “Palla al centro”, con Chiara Andrea Bevilacqua e Luca Calamai, mentre dalle 16:00 ecco "Archivi Polverosi" con Alberto Polveorosi e Giacomo Guerrini. Dalle 17:00 alle 19:00 ci saranno Giacomo Galassi, Mario Tenerani e Stefano Prizio con "Garrisca al Vento". Dalle 19:00 alle 20:00 spazio a "Ganzamente in viola", con il "G", Alberto Di Chiara e Costantino Nicoletti. Dalle 20:00 alle 21:00 ecco "Il Brivido Viola" con Lorenzo Matteucci e Tommaso Borghini. Infine dalle 21:00 alle 21:30 "Extra Viola", la trasmissione in collaborazione con RTV 38.

Per ascoltarci CLICCA QUI!