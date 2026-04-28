RFV Vittorio Tosto non ha dubbi: "Il primo portiere della Fiorentina deve essere Martinelli"

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L'ex calciatore Vittorio Tosto è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole su Niccolò Fortini, esterno che Tosto conosce bene e che sembra in partenza da Firenze: "Lo conosco come se fosse mio figlio perché è cresciuto con mio figlio. Ha avuto un grande impatto dal ritiro in poi, purtroppo è capitato in un periodo disgraziato a livello di risultati. Con la gestione del rinnovo del contratto lui non si è comportato al meglio, ma quello dipende da chi lo gestisce a livello manageriale. Poi è stato coinvolto in partite in cui giocava male tutta la squadra, penso alla partita di Coppa Italia contro il Como. Adesso ha perso un po' di considerazione e di valora. Ma lui è un ragazzo forte, spero possa rinnovare e rimanere a Firenze. I toscani devono essere per la Fiorentina e per l'Empoli. Immaginiamoci una Fiorentina con tutti i giocatori toscani, sarebbe bellissimo".

A proposito di toscani, Tommaso Martinelli, in prestito alla Sampdoria: è pronto per fare il titolare alla Fiorentina?

"Cento per cento, non ho dubbi. Martinelli potrebbe essere un altro Mareggini, non vede l'ora di indossare con continuità la maglia viola. All'estero a uno come lui darebbero subito le chiavi della porta. Poi alla Sampdoria ha avuto un'esperienza complicata ma da cui ne sta uscendo alla grande".