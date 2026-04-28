RFV Gelsi: "Fortini per la Fiorentina come Fagioli per la Juventus: può essere un rimpianto"

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Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio a Michele Gelsi, ex calciatore passato anche da Firenze in carriera e attualmente allenatore, ha parlato così del momento in casa Fiorentina, cominciando dalle voci sul futuro di Fabio Paratici, accostato alla Roma: "Paratici è arrivato adesso, che vuol andar subito via? Prima i contratti venivano onorati. Purtroppo non c'è continuità e si va dietro al soldo".

Sulla questione Primavera invece, con i ragazzi di Galloppa che potrebbero essere impiegati da Paolo Vanoli in queste ultime giornate: "Io ho giocato alla Fiorentina a fine anni Ottanta, il 70-80% dei giocatori erano italiani. In quel momento dovevi investire nei giovani, perché ne avevi bisogno. La Fiorentina è una delle squadre con più italiani in rosa in Serie A, quindi sotto quell'aspetto poco si può imputare a questa società. Ma sono a favore anche delle seconde squadre, negli altri paesi funziona. Però poi da noi le poche squadre B che ci sono hanno tanti stranieri, io non li tessererei nelle seconde squadre. Su Niccolò Fortini dico che mi aveva fatto un'ottima impressione, è un giocatore dinamico e intraprendente, poi ha avuto un calo fisico ma ha tante qualità, atletiche e anche balistiche per quanto riguarda i cross. Sono errori che si possono fare. Come quello che ha fatto la Juventus con Fagioli, uno che quest'anno ha fatto un campionato da sette".