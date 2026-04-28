RFV De Santis: "Roma su Paratici? Ipotesi da scartare. In panchina punterei su Grosso "

vedi letture

Il giornalista Matteo De Santis, è intervenuto a Radio Firenzeviola nel corso di "Chi si compra?". Ecco le sue dichiarazioni a partire dal tema legato al possibile interesse della Roma per Fabio Paratici: "Le comunicazioni che arrivano direttamente dalla Roma sono che dei vari profili che sono stati avvicinati alla Roma per il ds dell’anno prossimo, due profili sono assolutamente da scartare: uno è Fabio Paratici, attualmente sotto contratto con la Fiorentina e l’altro è Giuntoli che di tutti i profili accostati alla Roma era quello più vicino".

Cosa ne pensa di Gasperini? "Da un punto di vista comunicativo ha vinto ogni battaglia possibile, è riuscito ad entrare nel cuore di tutti, anche dei tifosi, andando anche oltre i risultati".

Cosa si aspetta per il futuro della Fiorentina? "Come allenatore andrei su Grosso anche se Vanoli ha fatto un buon lavoro salvando la Fiorentina. Per quanto riguarda il mercato estivo mi aspetto delle cessioni e un livello economico più sostenibile. Grosso è un allenatore molto capace e devi dargli la possibilità di lavorare con calma e pazienza. Mi aspetto che la riorganizzazione tecnica sia impostata da Paratici per esempio nel reparto scouting, reparto sanitario e tanto altro".

Ascolta il Podcast per l'intervista completa