RFV Reginaldo: "Fiorentina, bene la vittoria: ora sfruttiamo il momento. Su Piccoli..."

vedi letture

L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio" per parlare della fondamentale vittoria ottenuta dalla squadra di Vanoli nella delicatissima sfida di Cremona contro la squadra di Nicola: "Mi dispiace che la Fiorentina sia ancora laggiù. Vedendo la partita di ieri non si merita assolutamente questa situazione. Penso che con la vittoria di ieri la Fiorentina possa trarne beneficio mentalmente e che possa uscirne tranquillamente. Sono stati forti a non mollare quando si trovavano ancora più in difficoltà. Ora però bisogna approfittare delle prossime partite".

Ieri è arrivato il gol di Piccoli. Secondo lei è stato condizionato dalla pesantezza della maglia viola e del prezzo per cui è stato acquistato?

"Passare da Cagliari a Firenze è dura, sono due cose diverse. Il popolo fiorentino è esigente ma dà anche tanto fuori dal campo. Essendo stato pagato tanto, la gente si aspettava moltissimo da Piccoli. Però c'è da dire che sta facendo un lavoro fondamentale per la squadra. Quando ci si trova in difficoltà bisogna avare personalità, dare tutto quello che si ha. Il lavoro di Piccoli però va riconosciuto, è giovane, corre tanto e dà una mano sia in fase difensiva che offensiva. Spero possa riuscire a fare i suoi gol perchè la parte riguardante il lavoro sporco la sta già facendo e anche bene"