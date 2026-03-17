RFV La mamma di Tommy: "Lacrime di gioia al gol di Dodo. Vi spiego com'è andata a Cremona"

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Viana Franchi, mamma del piccolo tifoso viola Tommaso, è intervenuta ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di Viola Amore Mio. La storia del piccolo tifoso viola ha inizio circa tre mesi fa, a seguito delle prese in giro ricevute dai propri compagni di scuola per le numerose sconfitte subite dalla Fiorentina. Spopolata sui social, la storia di Tommaso è arrivata fino alla Fiorentina, la quale ha deciso di invitarlo per la sfida d'andata giocata e poi vinta contro la Cremonese per 1-0 con gol di Kean. In quell'occasione il piccolo tifoso aveva portato con sè uno striscione con sopra scritto 'Credere nei sogni cambia la storie'. Nella giornata di ieri la signora Franchi e Tommaso erano presenti anche a Cremona per seguire ancora una volta da vicino la propria squadra del cuore e, per l'occasione, il bambino aveva realizzato un nuovo cartellone. Al momento dell'entrata allo stadio, però, la famiglia ha trovato più di qualche problema.

"Dopo la sfida dell'andata, Tommy ha voluto preparato un nuovo cartellone anche per la sfida di ritorno, sul mood di quello di Firenze - racconta la signora Vania - Al momento dell'accesso allo stadio, però, lo steward ha detto che non potevamo portarlo dentro con noi. Tommaso è rimasto male perché non ne capiva il motivo. In realtà anche io ho capito ben poco. Lo steward poi ha spiegato che il regolamento non permetteva l'ingresso di cartelloni e striscioni. Nonostante gli avessi detto che il cartellone era del bambino e che il messaggio in esso contenuto non presentava offese di alcun genere, la risposta è sempre stata negativa perché la decisione era a discrezione degli steward. Alla fine siamo entrati senza il cartellone. Dopo la partita, però, la società Cremonese si è scusata con un comunicato e mi ha anche contattato personalmente. Non si capacitavano di come fosse potuto succedere, soprattutto visto il messaggio bello che conteneva. Si sono scusati, si sono dispiaciuti e hanno addirittura invitato mio figlio ad una delle prossime partite della Cremonese in casa".

Tommaso poi è stato contento per la ritrovata vittoria viola in campionato.

"Esatto anche perché mio figlio non ha pianto per il tabellone, perché una volta sugli spalti si è rifatto con le sciarpe che avevamo portato. Ha pianto per il gol di Dodo, che è il suo giocatore preferito. L'aveva visto segnare anno scorso a San Siro poi però il gol era stato annullato. Ieri invece il gol è arrivato, ha pianto dalla gioia, era emozionatissimo".

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