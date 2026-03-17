Il Caffè Nero Bollente: "Parisi è il volto della rinascita viola. Merita un tributo"

vedi letture

Nel consueto appuntamento del mattino col "Caffè nero bollente", in onda tutti i giorni su Radio FirenzeViola nel corso di "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha proiettato lo sguardo su Fabiano Parisi. L'esterno mancino ha aperto le marcature nel match vinto con la Cremonese e si sta godendo uno dei momenti migliori della sua carriera: "Se provo a scegliere la faccia di questa rinascita viola, mi viene fuori quella di Parisi. Le vie del calcio sono infinite, a gennaio poteva essere uno dei sacrificabili, invece Vanoli ha avuto un'intuizione straordinaria.

Metterlo alto a destra l'ha fatto ripartire: non è un campione, ma ha voglia e non si arrende mai. Il più umile della compagnia ha dato un segnale a giocatori più importanti e prestigiosi, e oggi merita un tributo". Ecco il video: