RFV Calamai: "A Cremona bene tutti. Può diventare un'annata storica"

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A caldo dopo Cremonese-Fiorentina, Luca Calamai a Radio Firenzeviola commenta la vittoria dei viola: "Dopo questo risultato puoi anche pensare di poter trasformare questa pessima stagione in un'annata storica grazie alla Conference League. Poi faccio una valutazione vista la prova di Piccoli: mi auguro che la Fiorentina acceleri ancora per poi fare delle valutazioni serene in vista della prossima stagione. Stasera ha fatto un gol da attaccante vero. Parisi è la medaglia che si può mettere Vanoli.

Chi mai avrebbe immaginato potesse dare così tanto in quel ruolo? Ma stasera bene tutti, fai fatica a trovare qualcuno sotto la sufficienza. Mi è piaciuta anche l'idea di calcio della Fiorentina. Qualche convinzione che avevamo sul valore complessivo della rosa l'abbiamo visto in campo. Fino a qualche tempo fa io pensavo alla Conference in silenzio, ma oggi posso pensare al percorso europeo che cambierebbe la stagione".