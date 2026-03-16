RFV Rebonato: "Cremonese in caduta libera, la Fiorentina ha una grande chance"

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Stefano Rebonato, ex attaccante della Cremonese e della Fiorentina, è intervenuto su Radio FirenzeViola per analizzare la gara in programma stasera allo Zini: "Non mi sarei mai immaginato che Cremonese-Fiorentina sarebbe stato uno spareggio salvezza. Per i viola è un'annata disgraziata, una parentesi triste. Ma stasera hanno una grande opportunità, la Cremonese è in caduta libera. La Fiorentina ha la possibilità di tirarsi fuori dalle ultime posizioni con una vittoria, magari facendo punteggio pieno anche nella prossima trasferta a Verona.

La maglia della Fiorentina pesa, probabilmente anche per uno come Piccoli: ve la dico io che ho avuto anche l'armadietto di Antognoni, tra l'altro tutti avevano paura a usarlo, ma per me era un onore, così come indossare quella maglia. Avevo scelto Firenze perché quando giocavo nella Primavera del Verona avevo fatto il torneo di Viareggio con la Fiorentina, per me era un ritorno al passato".