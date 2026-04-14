Dalla Danimarca: Richardson perde spazio, esclusione tecnica e futuro in bilico
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Amir Richardson non sta vivendo un periodo positivo al Copenaghen, dove si è trasferito in prestito a gennaio dalla Fiorentina per trovare maggiore continuità. Il centrocampista però è finito nuovamente ai margini della squadra danese e non è stato convocato per la recente sfida contro il Randers, nonostante l'assenza di un titolare come Thomas Delaney. L'allenatore Svensson ha chiarito tutta la situazione: "E' una scelta tecnica, legata alla composizione della rosa e alle valutazioni tattiche, non un problema disciplinare o extra-sportivo. Ho parlato con Amir e resterà a disposizione del club fino al termine del prestito".
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