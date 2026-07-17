Radio FirenzeViola, le nostre trasmissioni riprenderanno domani alle 14
Riprenderanno domani alle ore 14 le dirette di Radio FirenzeViola, la web-radio tutta dedicata alla Fiorentina che non vi lascia soli durante i week end senza campionato ma con il ritiro viola in pieno svolgimento! Nelle prime due ore del nostro palinsesto (dalle 14 alle 16) spazio alle nostre rubriche d'approfondimento, ovvero "Tutti in campo" - col Benzivendolo e la sua allegra compagnia - e "100 anni di passione viola" a cura del Museo Viola mentre subito dopo, dalle 16 alle 18, toccherà a Fabio Ferri e a Sofia Ferreri tenervi compagnia con "Firenze in campo", prima dell'appuntamento che riguarderà Chiara Bevilacqua con il "Viola Weekend", in onda dalle 18 fino alle 20. Per interagire con noi scrivici su Whatsapp al numero 348 751 3933, oppure telefona in diretta allo 055 77 111 71.
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