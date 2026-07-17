RFV Mpasinkatu: "Oulai è sempre più vicino, è un crack mondiale e una possibile plusvalenza super"

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Il direttore sportivo, Malù Mpasinkatu, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al centro". Ecco le sue parole sul mercato della Fiorentina e non solo, ripartendo da Oulai, centrocampista classe 2006 della Costa d'Avorio e del Trabzonspor da giorni promesso sposo della Fiorentina: "A me risulta che c'è stata già una telefonata tra il mister Grosso, il direttore Paratici e il suo entourage.

Da quanto ho capito ci siamo, poi non so se è questione di ore o giorni, ma la Fiorentina è fortissima su questo talento che sarà uno dei futuri crack del calcio africano e del calcio mondiale, è un giocatore che costa adesso 30 milioni ma che poi può fare un altro upgrade e può essere venduto a più del doppio ad esempio in Premier.

Sulle altre situazioni di mercato vi dico che secondo me la Fiorentina poi prenderà quattro esterni di livello e per questo io tengo viva ancora la pista che porta a Irankunda. Paratici sa che ci vogliono due giocatori forti per ruolo e che a Firenze ci sono tutte le condizioni per fare bene, come direttore sportivo questa è la situazione migliore, può ricostruire e avere carta bianca su tutto".