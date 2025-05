Radio FirenzeViola sempre in diretta: ora "Garrisca al Vento" poi "Calciopiù on air"

Prosegue la programmazione in diretta di Radio FirenzeViola, che approfondisce tutti i temi legati all'attualità viola. Al termine di "Tempi supplementari" dalle 17:00 ci saranno Giacomo Galassi e Costantino Nicoletti per “Garrisca al Vento”, in diretta fino alle 19:00. Chiude la giornata, come ogni martedì, "Calciopiù on air" per un'ora e mezzo di trasmissione dalle 19:00 alle 20:30 per una panoramica a 360° sul mondo dei dilettanti.

Come al solito potete seguire Radio FirenzeViola dal pc e sull'App anche in modalità video e in tv smart o sul canale 92 del digitale terrestre per le province di Firenze, Prato e Pistoia.

