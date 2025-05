RFV Aldo Firicano: "Comuzzo soffre la panchina ma ora mi aspetto una crescita"

L'ex difensore della Fiorentina, Aldo Firicano, ha parlato a "Viola amore mio" in onda su Radio FirenzeViola per commentare la gara di ritorno col Real Betis: "Bisogna andare sul sicuro, le certezze vanno mantenute. Penso che Palladino non si discosterà molto dal suo modulo di riferimento. Questa mi sembra una delle cose certe della Fiorentina in vista della gara di giovedì al Franchi".

C'è da inventarsi qualcosa?

"Semmai in un piazzato, in qualcosa che non è stato visto. Ma da un punto di vista tattico penso che il canovaccio sia già scritto".

Comuzzo soffre la panchina?

"Non c'è dubbio, qualcosa ha pagato. La panchina non aiuta la condizione, poi chiaramente questa condizione può arrivare strada facendo. Mi aspetto da lui una prestazione in crescita giovedì, e magari con un pizzico di rivalsa per quel mezzo errore che ha condizionato la gara".

