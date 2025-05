RFV Daniel Bertoni: "Spero che i viola vincano la Conference. Betis ha un gran tecnico"

Daniel Bertoni, ex Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" per commentare il momento attuale della squadra di Palladino: "La Fiorentina mi ha fatto una grande impressione a Roma, per me meritava un pareggio o addirittura una vittoria. Il loro portiere è stato un grande fattore della partita".

Kean è stato sfortunato?

"Non poteva fare di più, è stato molto bravo Svilar. Ha fatto delle parate straordinarie. Kean è un calciatore che mancava alla Fiorentina e che servirebbe a qualsiasi squadra. Alla Juve non ha potuto dare quello che sta dando a Firenze. Io credo che oggi i bianconeri siano dispiaciuti".

C'è una clausola di 52 milioni per Kean.

"Questo calciatore avrà molto mercato. Non sarà facile per i viola... Si potrebbe fare una squadra intorno a lui. Io ci spero, così come spero che la Fiorentina vinca la coppa. Anche il portiere, De Gea, mi ha sorpreso: non ci credevo molto per via dell'età, però ha risposto molto bene".

In difesa le è piaciuto Pongracic?

"Sì, mi è sembrato molto sicuro. Ma anche gli altri ragazzi mi sembra abbiano fatto bene. Dopo un calo, la Fiorentina sta facendo bene. Adesso c'è una partita per conquistare la finale di Conference e speriamo sia la volta buona che i viola la vincano".

Cosa pensa del Real Betis?

"E' una squadra che ha un grande allenatore: l'ingeniero Pellegrini, come lo chiamavamo noi, che è sempre stato al vertice. Difficile vincere il campionato spagnolo, però loro sono sempre lì. Quindi è una squadra equilibrata e difficile da battere. Isco viene dal Real Madrid, Lo Celso è un gran calciatore. La Fiorentina dovrà metterci tutto per passare in finale".

