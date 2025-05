Venezia-Fiorentina, vendita biglietti ospiti bloccata: restrizioni in vista

La vendita dei biglietti per la gara Venezia-Fiorentina (che si giocherà lunedì alle 18.30) parte oggi per tutti i settori del Penzo, aperto ai sostenitori locali, mentre, a differenza di quanto annunciato ieri dal club lagunare, la vendita del settore ospiti che sarebbe dovuta iniziare domani è bloccata ed oggi si legge sul sito ufficiale "la modalità di vendita per il settore ospiti sarà comunicata a seguito del Gos".

Da Venezia hanno infatti avvertito di aver ricevuto indicazioni dalla Questura locale di non avviare la vendita del settore ospiti. Pare infatti che verranno inserite restrizioni inizialmente non previste. Il settore ospite potrebbe dunque rimanere chiuso per tale partita.