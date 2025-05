RFV Sandro Sabatini: "Giovedì io mi aspetto una Fiorentina consapevole di se stessa"

Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola di Fiorentina-Real Betis: "Io mi aspetto una partita da grande Fiorentina, consapevole di se stessa e di un passaggio verso la storia.II Betis è una squadra che in casa è in un modo e fuori casa in un altro".

Cosa pensa di Kean?

"Kean ha fatto una grandissima partita contro la Roma ed è un giocatore maturo. È chiaro che nella partita di andata la Fiorentina è stata più solida da quando è entrato Kean pero c'è da capire Palladino che non gli ha messo subito la maglia da titolare perchè non si è allenato con i compagni. L'unica raccomandazione che posso dargli è di fare e di non strafare".

Ti sei fatto qualche idea su Gudmundsson?

"Al Genoa era molto più lineare, forse sente il peso di essere un giocatore da 20 milioni,ha bisogno di più leggerezza.Al Genoa giocava molto più libero". A Gudmundsson se gli dai un compito troppo schematizzato,se gli dici troppe volte che così non va bene, non lo utilizzi al meglio".

Secondo lei che lavoro ha fatto Palladino?

" Vincolerei tutto all'eventuale finale nel bene o nel male, sta facendo una buona carriera però a volte la Fiorentina poteva esprimere qualcosa di più. A volte ho avuto l'impressione da fuori che Palladino non ha condiviso con lo stesso entusiasmo il progetto della società".