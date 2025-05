RFV L'ex calciatrice viola Orlandi: "Otto anni fa che gioia lo scudetto con la Fiorentina Femminile"

L'ex calciatrice della Fiorentina femminile, Giulia Orlandi, è intervenuta a Radio FirenzeViola durante "Tempi supplementari" per parlare dello scudetto vinto con la maglia viola otto anni fa: "Ricordare quel giorno è sempre un piacere, sono passati 8 anni ma sembra ieri. Fu un grande onore con la fascia e la maglia della propria città".

C'era anche la Guagni quel giorno, che oggi lascia il calcio: "Ci eravamo sentite pochi giorni fa e sapevo del suo addio al calcio, il 6 maggio per lei avrà un ulteriore significato e le faccio un grande in bocca al lupo per il futuro fuori dal campo"

Quanto è cambiata la Fiorentina? "C'è stato un grande sviluppo anche per il Viola Parlk, sono contenta per le ragazze, sarebbe piaciuto anche a me allenarmi lì. Vediamo se ora arriveranno i risultati sul campo. Anche quest'anno avevano fatto un giro di andata incredibile, eravamo speranzosi poi il girone di ritorno è stato in senso opposto, ora è in ripresa, vediamo se andrà in Champions".

Ascolta l'intervista completa dal podcast