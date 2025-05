RFV Il pronostico di Giaretta: "La Fiorentina mi sembra più fresca del Betis. Ingaggio di Kean? Da 12 milioni"

Cristiano Giaretta, direttore sportivo del Pafos, squadra cipriota che ha affrontato la Fiorentina nel girone unico di Conference, ha parlato della sfida di domani tra i viola e il Betis partendo dal percorso dei gigliati: "Mi sembra una stagione fin qui positiva, è in crescita dal punto di vista della convinzione. Poi come volume di gioco suo e del Betis credo che abbia più energie rispetto a quest'ultimo ma è tutto da giocare".

Con il format nuovo è una Conference più competitiva? "E' piaciuto molto il nuovo format, più dinamico e le squadre più forti poi sono andate comunque avanti"

Quale calciatore viola la colpisce? "Vedo una rosa competititiva e giovane, l'esperienza acquisita sarà un plus per il prossimo anno. Il problema semmai è trattenere giocatori come Kean, la clausola è importante ma non troppo grande per Premier o Arabia, le offerte arriveranno di sicuro".

Sbagliato mettere la clausola su Kean, voluta dall'entourage? "E' facile parlare ora, ma il buon Pradè avrà avuto tutte le ragioni per accettarla, d'altronde parliamo di 52 milioni, non noccioline. Sicuramente da parte degli agenti è stata una manovra intelligente, anche loro hanno scommesso per l'esplosione di Kean. Nella negozizione spesso si devono accettare clausole per accettare un giocatore, non so se questo è il caso ma alla fine 52 milioni, ripeto, non sono pochissime. Se la clausola è quella, la clausola scatta in caso di offerta. A Kean potrebbero arrivare anche offerte da 12 milioni netti, sono sicuro che arriveranno offerte importanti, ma non è detto che poi il giocatore vada per forza, i tifosi siamo tranquilli".

Che pronostico fa? "Vedo una Fiorentina più fresca, con gamba, rispetto al Betis. L'importante è non commettere errori. La Fiorentina ha più qualità e do più possibilità alla Fiorentina"