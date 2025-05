RFV Nicoletti: "La Fiorentina segue un calciatore argentino". Ecco chi è

Costantino Nicoletti, operatore di mercato e opinionista di Radio FirenzeViola, durante "Garrisca al Vento" ha parlato di mercato e di un giocatore argentino che segue la Fiorentina: "Sul mercato a giugno penso che alcuni dei prestiti saranno sacrificati e dunque non riscattati, Zaniolo in primis, mentre arriveranno i soldi di Kayode che io a gennaio non avrei ceduto. Ma degli acquisti di gennaio chi ha inciso? Forse Pablo Marì.

La Fiorentina invece mi risulta stia seguendo un 2004 del velez che ha tanti estimatori in Italia, anche se attualmente è infortunato da tempo e comunque può arrivare solo a gennaio, come accade nel mercato in Argentina e come accaduto per Valentini". Si tratterebbe di Thiago Fernandez, ala sinistra o trequartista del Velez seguito, oltre che dalla Fiorentina, anche da Genoa e Udinese.