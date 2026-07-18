Radio FirenzeViola, oggi ospiti speciali durante "100 anni di Passione viola"

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Oggi dalle ore 15 alle 16 la trasmissione di Radio FirenzeViola "100 anni di Passione viola" (interamente curata dal Museo Viola e da Massimo Cervelli) avrà come ospiti narranti alcuni dei protagonisti dell’esperienza degli Ultras Viola 1973 (Marzio Brazzini, Michelangelo Comanducci, Luca Consigli, Piero Papini). La storia della Fiorentina verrà ricostruita di pari passo con quella del tifo e della Curva Fiesole, raccontandone l’evoluzione e la crescita: un’occasione imperdibile per comprendere i passaggi e il significato di scelte e comportamenti che hanno trasformato la Fiesole in un baluardo inviolabile e reso lo stadio il fortino della squadra viola.

All’indirizzo https://www.radiofirenzeviola.it/programmi/100-anni-di-passione-viola-58 sono scaricabili i podcast di tutte le puntate precedenti che raccontano e ripercorrono, stagione per stagione, la grande storia della Fiorentina a partire dalle sue vere origini.