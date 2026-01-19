Calciomercato

Fabbian in prestito con obbligo a 15 milioni, per Sohm riscatto a 14

Fabbian in prestito con obbligo a 15 milioni, per Sohm riscatto a 14
Continua il negoziato tra la Fiorentina e il Bologna per Giovanni Fabbian. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione si tratta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato alla permanenza dei viola in Serie A, per 15 milioni di euro. Ai rossoblù verrebbe girato come contropartita Simon Sohm, in prestito con diritto di riscatto a 14 milioni.